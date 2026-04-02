Kemarau Panjang, 410 Ribu KK di Jatim Terancam Kekeringan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 410.514 kepala keluarga (KK) di Jawa Timur terancam terdampak kekeringan akibat kemarau panjang. Data tersebut dipetakan BPBD Jawa Timur berdasarkan prakiraan BMKG.

Potensi kekeringan diprediksi melanda 26 kabupaten/kota, 222 kecamatan, dan 815 desa.

Kepala Pelaksana BPBD Jatim Gatot Soebroto menyebut beberapa daerah memiliki potensi dampak paling besar.

Kabupaten Sampang tercatat tertinggi dengan 109.446 KK terdampak di 14 kecamatan dan 99 desa. Disusul Kabupaten Pamekasan dengan 63.171 KK, serta Bojonegoro 36.585 KK dan Bangkalan 36.950 KK.

“Ini menjadi perhatian serius untuk mitigasi agar dampak krisis air bersih bisa ditekan,” ujar Gatot, Kamis (2/4).

Sebagai langkah jangka pendek, BPBD akan melakukan dropping air bersih serta distribusi tandon dan jerigen ke wilayah terdampak.

Selain kekeringan, potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga menjadi perhatian selama musim kemarau.

Untuk jangka menengah dan panjang, BPBD akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait, seperti Dinas PU Sumber Daya Air dan Dinas Kehutanan.