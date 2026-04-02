Wali Kota Eri Rotasi 7 Pejabat Utama, Berikut Daftarnya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi merotasi tujuh pejabat utama dan 71 eselon 3, Kamis (2/4). Pergantian jabatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Rotasi ini merupakan yang kedua kali pada tahun 2026. Sebelumnya, juga pernah dilaksanakan pada Januari 2026.

"Ini ada sekitar 71 ekselon 3 dan 4, tujuh eselon 2. Jadi, perubahan itu berputar-putar," kata Eri ditemui usai pelantikan.

Eri menekanan rotasi ini dilakukan untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

"Loyalitas hanya satu kepada masyarakat Surabaya. Bukan loyalitas kepada walikota, bukan loyalitas kepada wakil walikota, bukan loyalitas kepada Sekda, tapi loyalitasnya satu kepada masyarakat Surabaya," ujarnya.

Dia meminta dengan adanya pergantian jabatan ini, kasus stunting, kemiskinan bisa ditangani secepatnya.

"Tidak ada lagi orang stunting yang tidak diberikan bantuan, tidak ada lagi orang yang tidak bisa apa ku makan atau bayar sekolah itu yang dilakukan. Maka saya berharap itu yang ada perubahan-perubahan yang bisa dilakukan pada hari ini," jelasnya.

Dengan adanya rotasi ini, maka terdapat lima OPD yang belum memiliki terisi antara lain, Dinas Lingkungan Hidup, Dirut RSUD dr Soetomo, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya , Dinas Perhubungan, RSUD Bhakti Dharma Husada.