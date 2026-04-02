WFH Tak Kurangi Gaji, Menaker Imbau Berlaku 1 Hari per Minggu

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengimbau perusahaan menerapkan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan. Imbauan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/III/2026.

Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pola kerja yang lebih adaptif.

Para pimpinan perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD diimbau untuk menerapkan Work From Home (WFH) bagi pekerja/buruh selama satu hari kerja dalam satu minggu sesuai kondisi perusahaan, dengan pengaturan jam kerja ditetapkan oleh masing-masing perusahaan,” ujar Yassierli dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/4).

Dia menegaskan pelaksanaan WFH tidak boleh mengurangi hak pekerja. Upah tetap dibayarkan sesuai ketentuan dan tidak memengaruhi cuti tahunan.

Selain itu, pekerja tetap wajib menjalankan tugas, sementara perusahaan harus menjaga produktivitas dan kualitas layanan. Namun, kebijakan ini tidak berlaku untuk sektor yang membutuhkan kehadiran fisik.

Adapun di antaranya sektor kesehatan, energi, infrastruktur, pelayanan publik, ritel, industri, transportasi, logistik, hingga keuangan.

Baca Juga: Unair Tunggu Aturan Turunan Soal WFH dari Pemerintah

Selain WFH, pemerintah juga mendorong perusahaan melakukan penghematan energi di lingkungan kerja.

Langkah tersebut meliputi penggunaan teknologi hemat energi, penguatan budaya efisiensi, hingga pemantauan konsumsi energi secara terukur.