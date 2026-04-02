Cuaca Malang Hari ini, Siang Hingga Malam Diguyur Gerimis di Kawasan Berikut

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Kamis (2/4) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai malam cuaca di seluruh kawasan berawan hingga hujan ringan atau gerimis.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya cuaca di seluruh kawasan berawan.

Siangnya hujan ringan atau gerimis mengguyur Dampit, Dau, Donomulyo, Jabung, Kalipare, Karangploso, Kasembon, Kepanjen, Kromengan, Lawang, Ngantang, Pagak, Pagelaran, Pakis, Poncokusumo, Pujon, Singosari, Sumbermanjing Wetan, Sumberpucung, Tajinan, Tirtoyudo, Tumpang, Wajak, dan Wonosari. Kawasan lainnya berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Jabung, Kalipare, Karangploso, Lawang, Pakis, Singosari, Tirtoyudo, dan Tumpang. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

Malamnya gerimis masih mengguyur Jabung, Kalipare, Karangploso, Lawang, Pakis, Singosari, Tirtoyudo, dan Tumpang. Beberapa jam kemudian cerah berawan dan berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-27 derajat celsius.