Pemkot Surabaya Perketat Penggunaan Gawai di Sekolah Saat Belajar Mengajar

Kamis, 02 April 2026 – 10:55 WIB
Surabaya gelar PUSPAGA 2026, ribuan siswa deklarasikan Sekolah Ramah Digital untuk cegah perundungan siber, pornografi, dan kecanduan gawai. Foto: Diskominfo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya memperketat penggunaan gawai di lingkungan sekolah melalui kebijakan khusus yang mengatur aktivitas siswa selama kegiatan belajar mengajar.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Surabaya Nomor 400.2.4/34733/436.7.8/2025 tentang Penggunaan Gawai dan Internet untuk Anak, sebagai tindak lanjut aturan pemerintah pusat terkait perlindungan anak di ruang digital.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan aturan ini menegaskan larangan penggunaan ponsel oleh siswa selama proses pembelajaran, kecuali atas instruksi guru.

“Kami sosialisasi kepada banyak orang tua, baik di sekolah-sekolah dilakukan pengecekan, maupun evaluasi,” ujar Eri, Rabu (1/4).

Dalam aturan tersebut, siswa hanya diperbolehkan menggunakan gawai di luar jam pelajaran atau dalam kondisi darurat dengan izin. Bahkan, guru dan tenaga kependidikan juga dilarang menggunakan gawai saat mengajar.

Selain itu, seluruh warga sekolah diwajibkan menghindari akses dan penyebaran konten berbahaya seperti kekerasan, pornografi, perjudian, hoaks, hingga perundungan digital.

Eri menegaskan sekolah juga harus menyediakan fasilitas pendukung seperti tempat penyimpanan gawai dan hotline komunikasi darurat bagi orang tua.

“Sekolah juga diwajibkan menyediakan fasilitas penyimpanan gawai, hotline komunikasi darurat bagi orang tua, serta melakukan sosialisasi literasi digital dan memasukkan kebijakan ini dalam tata tertib dengan sanksi edukatif,” tuturnya. (mcr23/jpnn)

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

