Sopir Mengantuk, Avanza Terbalik Setelah Tabrak Truk Tangki

Kamis, 02 April 2026 – 10:35 WIB
Insiden kecelakaan mobil Toyota Avanza bernomor polisi AG 1909 YT terbalik terjadi di Jalan Perak Barat nomor 277 sekitar pukul, 02.44 WIB, Kamis (2/4). Foto: Dok. DPKP Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebuah mobil Toyota Avanza bernopol AG 1909 YT terbalik di Jalan Perak Barat, Surabaya, Kamis (2/4) dini hari.

Kecelakaan terjadi sekitar pukul 02.44 WIB saat kendaraan melaju menuju Pelabuhan Tanjung Perak.

Kepala Bidang Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Surabaya M Rokhim mengatakan mobil tersebut dikemudikan DE warga Trenggalek.

Baca Juga:

“Pengemudi diduga mengantuk di Jalan Perak Timur, kemudian menabrak truk tangki Pertamina dan mobil terbalik setelah mengerem mendadak,” ujar Rokhim.

Petugas langsung diterjunkan untuk melakukan evakuasi kendaraan di lokasi kejadian.

Satu unit tim rescue dikerahkan dan proses evakuasi berlangsung sekitar 1,5 jam.

Baca Juga:

“Tim tiba di lokasi, langsung koordinasi dan melakukan evakuasi. Penanganan selesai pukul 04.26 WIB,” katanya. (mcr23/jpnn)

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

BERITA TERKAIT

