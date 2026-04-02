Cuaca Jawa Timur 2 April 2026, Siang Sampai Malam Gerimis di Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis (2/4).

Paginya cuaca di seluruh wilayah berawan.

Siangnya Gresik, Jember, Kota Surabaya, Malang, Pamekasan, Sampang, dan Tuban. Wilayah lainnya hujan ringan atau gerimis.

Sorenya gerimis mengguyur Jombang, Lumajang, Nganjuk, dan Pacitan. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Malamnya gerimis mengguyur Jombang, Kota Batu, Lumajang, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, dan Sumenep. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 16-29 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 2-16 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)