Unesa Umumkan 6.509 Peserta Diterima SNBP 2026, 1.293 Mendapat KIP-K

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 6.509 peserta Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026 dinyatakan lolos atau diterima di Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

Dari total peserta yang diterima tersebut, sebanyak 1.293 peserta dinyatakan eligible atau lolos Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di kampus "Rumah Para Juara".

Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, danAlumni Unesa, Martadi, menyampaikan selamat kepada para peserta yang berhasil menembus persaingan ketat pada jalur prestasi tersebut.

Guru Besar Bidang Teknologi Pembelajaran Seni Budaya Unesa tersebut menambahkan bahwa peserta yang diterimamerupakan pemilik prestasi terbaik yang memenuhi kriteriapenilaian nasional.

"Tahun ini, Unesa mencatat sebanyak 53.237 peserta yang bersaing memperebutkan kursi melalui jalur SNBP, dan hanya6.509 yang diterima. Angka ini relatif stabil dari jumlahpenerimaan tahun lalu di angka 6.262 peserta," ucapnya.

Kepala Subdirektorat Admisi Unesa, Sukarmin mengimbauagar seluruh peserta yang lolos segera melakukan verifikasidata akademik dan wajib melakukan registrasi ulang.

Sebab, sesuai ketentuan nasional, peserta yang tidak registrasi ulang tidak dapat mendaftar pada jalur UTBK-SNBT tahun2026, 2027, dan 2028, serta dilarang mengikuti Seleksi JalurMandiri di PTN mana pun pada tahun 2026.

"Mengingat konsekuensi tersebut, kami mengharapkanpeserta segera melengkapi persyaratan registrasi sesuai jadwalyang ditetapkan," tutur Sukarmin.