Pabrik Baru Asia Pramulia Resmi Dibuka, Siap Genjot Produksi AMDK

jatim.jpnn.com, PASURUAN - PT Asia Pramulia Tbk (ASPR) resmi mengoperasikan pabrik kedua (Plant II) di Beji, Pasuruan, Jawa Timur.

Fasilitas baru ini berdiri di atas lahan seluas 50.000 meter persegi sebagai bagian dari ekspansi jangka panjang perusahaan.

Direktur ASPR, Ricky Winoto, mengatakan pembangunan Plant II merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing industri.

“Ke depan, kami akan terus mengembangkan fasilitas manufaktur ini guna memperkuat kapasitas produksi dan menghadirkan inovasi di industri plastik,” ujarnya.

Pembangunan Plant II dimulai sejak peletakan batu pertama pada 29 Juli 2023, kemudian mencapai tahap berdiri pada September 2025, dan diresmikan pada Januari 2026.

Dengan beroperasinya pabrik baru tersebut, perusahaan optimistis mampu meningkatkan produksi, khususnya untuk kebutuhan kemasan air minum dalam kemasan (AMDK).

Selain itu, ASPR juga telah menggandeng sejumlah pelanggan besar, seperti Aqua, Club, dan Cheers.

Manajemen menegaskan pengembangan fasilitas produksi akan terus dilakukan sebagai bagian dari strategi pertumbuhan perusahaan ke depan. (mcr12/jpnn)