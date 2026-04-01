Unusa Gandeng Trustmedis, Mahasiswa Belajar SIMRS dan Rekam Medis Elektronik

Rabu, 01 April 2026 – 18:00 WIB
Penandatanganan kerja sama strategis antara Unusa dan Trustmedis yang fokus pada pemanfaatan teknologi informasi kesehatan. Foto: Humas Unusa

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) kini bisa merasakan langsung dunia kerja layanan kesehatan digital sebelum lulus.

Hal ini menyusul penandatanganan kerja sama strategis antara Unusa dan Trustmedis yang fokus pada pemanfaatan teknologi informasi kesehatan. Kerja sama ini membuka akses bagi mahasiswa untuk menggunakan platform SIMRS Trustmedis.

Dengan sistem ini, mahasiswa dapat belajar secara langsung tentang Rekam Medis Elektronik (RME) dan manajemen data pasien, sehingga pengalaman akademik mereka menjadi lebih praktis dan aplikatif.

CEO Trustmedis Achmad Zulkarnain Aljufri menyampaikan pihaknya berkomitmen mendukung pengembangan dunia pendidikan melalui teknologi.

“Platform ini kami berikan secara gratis agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pembelajaran, riset, serta peningkatan kompetensi mahasiswa dan dosen,” ujarnya.

Selain praktik langsung, kerja sama ini juga mencakup pelatihan bersertifikasi, program magang, kolaborasi riset, serta seminar dan workshop seputar transformasi digital di sektor kesehatan.

Rektor Unusa Prof Tri Yogi Yuwono menyambut kerja sama ini sebagai lompatan strategis bagi universitas.

“Kerja sama ini diharapkan memberikan dampak nyata dalam penguatan pembelajaran berbasis teknologi, peningkatan kualitas riset, serta pengembangan kompetensi mahasiswa yang relevan dengan kebutuhan industri kesehatan," kata Prof Yogi.

Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya bekerja sama dengan Trustmedis menghadirkan pembelajaran berbasis SIMRS.
