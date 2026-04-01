Selain WFH, Wali Kota Eri Juga Berlakukan ASN Naik Transportasi Umum

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi akan mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) menggunakan transportasi umum untuk pengehamatan bahan bakar minyak (BBM).

Kebijakan ini berbeda dengan WFH yang ditetapkan pada hari Jumat oleh pemerintah pusat.

"Kalau WFH hari Jumat ya kami pindahnya hari Rabu atau Kamis. Jadi, nanti ASN tidak menggunakan kendaraan dinas, tidak menggunakan kendaraan pribadi, tetapi menggunakan transportasi umum," kata Eri, Rabu (1/4).

"Penggunaan transportasi umum kami jalankan mulai minggu depan ya," tambahnya.

Namun, bagi ASN yang memiliki kendaraan listrik boleh digunakan untuk berangkat ke kantor.

"Jadi, mobil listrik sepeda motor silahkan pakai karena kan kita WFH ini kan filosofinya menghemat BBM bukan menghemat lainnya," jelasnya.

Politikus PDI Perjuangan itu memastikan bahwa kebijakan ini juga diberlakukan bagi pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya.

"Untuk semuanya. Jadi, nanti mau mobilnya listrik, mobil kendaraan listrik karena kan Pemkot ini semuanya pakai kendaraan listrik sudah. Jadi, aku nanti aku juga akan pakai kendaraan listrik," jelasnya. (mcr23/jpnn)