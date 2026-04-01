Sering Diabaikan, Gonore Ternyata Bisa Sebabkan Komplikasi Serius

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Klinik Utama Althea Vita mengingatkan masyarakat agar tidak meremehkan penyakit menular seksual (PMS), khususnya gonore yang memiliki tingkat penularan tinggi.

Dokter konsultan Althea Vita dr Marissa Gondo Suwito, Sp.DVE mengatakan gonore sering dianggap ringan karena gejalanya terlihat sederhana.

“Gonore sering kali dianggap ringan karena gejalanya terlihat sederhana, seperti rasa panas saat buang air kecil atau keluarnya cairan dari alat kelamin, padahal jika tidak ditangani dengan serius, infeksi ini dapat menyebar dan menimbulkan berbagai komplikasi pada organ reproduksi,” ujar Marissa dalam keterangan tertulis, Rabu (1/4).

Gonore merupakan infeksi bakteri yang dapat menyerang berbagai organ tubuh yang berkaitan dengan aktivitas seksual.

Apabila tidak ditangani, pada perempuan infeksi dapat berkembang menjadi Pelvic Inflammatory Disease yang berisiko merusak saluran reproduksi dan menyebabkan sulit hamil.

Sementara itu, pada laki-laki, infeksi dapat memicu Epididymitis yang menimbulkan nyeri hingga gangguan kesuburan.

Tak hanya itu, gonore juga bisa menyerang tenggorokan (pharyngeal gonorrhea) akibat seks oral dan rektum (rectal gonorrhea) akibat hubungan seksual melalui anal.

Gejalanya bervariasi, mulai dari sakit tenggorokan, nyeri anus, hingga keluarnya lendir atau nanah.