Pemkot Surabaya Terapkan WFH Tiap Jumat, Eri Pastikan Kinerja ASN Tetap Optimal

Rabu, 01 April 2026 – 14:31 WIB
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan  akan mengikuti arahan pemerintah pusat terkait kebijakan work from home (WFH) yang diterapkan setiap hari Jumat.

Kebijakan WFH ini diterapkan pemerintah sebagai upaya menekan konsumsi bahan bakar mesin (BBM) menyikapi konflik timur tengah.

"Kalau saya ke pemerintah pusat ya. Kalau pemerintah pusat ikut WFH-nya Jumat ya kami akan ikut Jumat," kata Eri, Rabu (1/4).

Eri mengatakan bahwa penerapam sistem WFH bagi ASN di lingkungan Pemkot Surabaya bukanlah yang pertama. Dia lebih dulu menerapkan work from anywhere (WFA).

Daialm sistem WFA, ASN diminta untuk lebih peka mengetahui kondisi sekitar, jika ditemukan kendala bisa segera ditindaklanjuti.

Maka dari itu, dengan penerapan sistem WFH, dia memastikan ASN tetap melaksanakan tugasnya meski tidak berada di kantor.

"Saya kan lihat output outcome. Maka setiap orang itu bertanggung jawab terhadap kampung. Jadi, kalau di setiap RW itu ada yang miskin dia tidak tahu, maka akan dievaluasi. Maka dari dulu kam sudah bekerjanya WFA," jelasnya.

Meski WFA berlaku, Eri menegaskan kegiatan rutin kerja bakti yang dilaksankam setiap hari Jumat akan tetap berjalan.

Eri Cahyadi siap terapkan WFH tiap Jumat ikuti arahan pusat. Meski bekerja dari rumah, ASN tetap wajib capai target dan pelayanan publik optimal
