Unair Tunggu Aturan Turunan Soal WFH dari Pemerintah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Airlangga (Unair) masih menunggu arahan teknis dari pemerintah pusat terkait kebijakan work from home (WFH).

Rektor Unair Muhammad Madyan mengatakan kampus belum bisa menetapkan kebijakan internal sebelum regulasi turunan diterbitkan.

“Nanti kami tunggu secara lengkapnya (aturan lanjutan WFH), itu kebijakan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi seperti apa,” ujar Madyan di Surabaya, Rabu (1/4).

Menurut Madyan, sebagai perguruan tinggi negeri, Unair akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat.

“Kami akan ikut saja sesuai ketentuan,” tuturnya.

Dia menambahkan penyesuaian skema kerja bagi tenaga kependidikan maupun kegiatan akademik akan diputuskan setelah aturan resmi diterbitkan.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan kebijakan WFH bagi ASN dan swasta.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam program '8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional'. WFH diterapkan satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat.