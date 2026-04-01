Ramai Isu BBM Naik, Pertamina: Tidak Benar!

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pertamina Patra Niaga menyatakan informasi proyeksi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang beredar di masyarakat tidak benar.

Area Manager Comm, Rel. & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Ahad Rahedi menyebut informasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Informasi proyeksi kenaikan harga BBM yang beredar tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Ahad di Surabaya, Selasa (31/3).

Dia menegaskan hingga saat ini belum ada pengumuman resmi terkait harga BBM per 1 April 2026. Menurutnya, angka-angka harga yang beredar bukan berasal dari sumber resmi Pertamina.

Ahad mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas kebenarannya.

“Hingga kini belum ada pengumuman resmi mengenai harga per 1 April 2026. Dapatkan informasi valid hanya melalui saluran resmi www.pertamina.com,” kata Ahad.

ebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga telah menyatakan bahwa pemerintah memastikan harga BBM baik subsidi maupun non-subsidi tidak mengalami kenaikan.

Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan koordinasi bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT Pertamina sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.