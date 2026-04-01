Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Malam Bakal Gerimis dan Hujan Lebat Disertai Petir

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (1/4) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai malam cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Gondanglegi, Pagelaran, Turen, dan Wajak. Kawasan lainnya cerah hingga hujan ringan atau gerimis.

Siangnya hujan lebat disertai petir masih melanda Gondanglegi, Pagelaran, Turen, dan Wajak. Beberapa jam kemudian cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Sorenya gerimis mengguyur Dampit, Poncokusumo, dan Wajak. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Malamnya gerimis mengguyur Dampit, Jabung, Poncokusumo, dan Wajak. Kawasan lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-31 derajat celsius.