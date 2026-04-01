Dinkes Gresik Waspadai Lonjakan Campak, Anak-anak Paling Rentan

Rabu, 01 April 2026 – 09:34 WIB
Ilustrasi campak. Foto: Chat GPT

jatim.jpnn.com, GRESIK - Dinas Kesehatan Gresik mencatat peningkatan kasus campak di wilayahnya. Sejak Januari hingga akhir Maret 2026, tercatat sebanyak 65 kasus campak.

Kepala Bidang P2P Dinkes Gresik Puspitasari Wardani mengatakan mayoritas pasien merupakan anak-anak.

"Untuk pasien campak di Gresik didominasi anak usia 12 tahun," ujar Puspita, Selasa (31/3).

Dia menjelaskan gejala campak meliputi demam, batuk, pilek, mata merah, hingga muncul bercak merah di tubuh.

Menurutnya, penyakit ini berpotensi menimbulkan komplikasi serius seperti pneumonia, radang otak, hingga diare berat.

"Pada penyakit campak dapat muncul komplikasi yang berbahaya, antara lain pneumonia, ensefalitis (radang otak) dan diare berat," ungkapnya.

Dinkes Gresik telah melakukan vaksinasi kejar (catch up campaign) bagi anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap.

Selain itu, sosialisasi juga dilakukan melalui media sosial terkait gejala dan pencegahan penyakit. Masyarakat diimbau tetap waspada, namun tidak panik, serta segera melengkapi imunisasi anak.

TAGS   kasus campak Gresik campak anak Gresik imunisasi campak Indonesia gejala campak anak vaksin campak Gresik Dinkes Gresik

