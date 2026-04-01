Cuaca Surabaya Hari ini, Siang hingga Malam Sejumlah Kawasan Berpotensi Gerimis
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Rabu (1/4).
Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah.
Siangnya hujan ringan atau gerimis berpotensi mengguyur Bulak dan Kenjeran. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.
Sorenya gerimis masih mengguyur Bulak dan Kenjeran. Kawasan lainnya berawan.
Malamnya gerimis mengguyur Gayungan, Gunung Anyar, Jambangan, Rungkut, Tenggilis Mejoyo, dan Wonocolo. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-34 derajat celsius.
Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18 kilometer per jam.
Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas.
Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra
