Jelang Munas X, LDII Bahas Penguatan Budaya dengan Fadli Zon

jatim.jpnn.com, JAKARTA - DPP LDII melakukan audiensi dengan Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon menjelang pelaksanaan Munas X LDII.

Pertemuan yang berlangsung Senin (31/3) itu membahas pelibatan ormas Islam dalam pelestarian dan penguatan kebudayaan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, LDII juga mengundang Fadli Zon sebagai narasumber pada Munas X yang akan digelar 7–9 April 2026.

Fadli Zon berharap ormas Islam dapat berperan aktif dalam memajukan kebudayaan Indonesia.

“Kami berharap semua unsur, termasuk ormas seperti LDII, dapat bersama-sama memajukan kebudayaan nasional,” ujar Fadli.

Dia menambahkan, pemerintah membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan di bawah naungan LDII.

Baca Juga: LDII Jatim dan MUI Perkuat Ukhuwah di Momen Syawal

“LDII memiliki jaringan pendidikan mulai dari pesantren hingga perguruan tinggi. Ini potensi besar untuk penguatan budaya,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP LDII Chriswanto Santoso menyatakan Munas X tidak hanya menjadi ajang konsolidasi organisasi.