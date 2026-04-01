Cuaca Jawa Timur 1 April 2026, Pagi Sampai Malam Gerimis di Wilayah Berikut
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu (1/4).
Paginya hujan lebat disertai petir melanda Malang. Hujan ringan atau gerimis mengguyur Bondowoso dan Jember. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.
Siangnya gerimis mengguyur Blitar, Kediri, Kota Blitar, Kota Kediri, Lumajang, Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.
Sorenya gerimis mengguyur Blitar, Kota Blitar, Kota Kediri, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.
Malamnya gerimis mengguyur Blitar, Kota Blitar, Kota Kediri, Pacitan, Tuban, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 16-34 derajat celsius.
Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18 kilometer per jam.
Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)
Berikut ramalan cuaca hari ini khusus daerah-daerah di Jawa Timur beserta imbauan penting untuk masyarakat.
Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra
