Imbas Isu Kenaikan Harga, Antrean Pengisian BBM di Surabaya Masih Mengular hingga Malam

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sejumlah kendaraan roda dua dan empat masih mengantre di sejumlah SPBU Surabaya pada Selasa (31/3) malam. Hal itu terjadi imbas isu kenaikan harga BBM pada esok hari.

Pantauan di SPBU kawasan Jalan Sulawesi antrean tampak mengular hingga ke jalanan meski petugas mengoperasikan dua konter pengisian BBM khusus motor dan mobil.

Salah satu pengendara motor bernama Rama Indra (25) warga Ngagel Surabaya mengaku sudah mengantre selama 15 menit, tetapi belum mendapatkan giliran pengisian.

“Tadi sore dapat kabar kalau beberapa SPBU ramai, makanya tadi sengaja ke sini siapa tahu sepi dan ternyata ramai,” ucap Rama.

Rama mengaku terpaksa mengantre bersama pengguna motor lain lantaran takut ketika beli esok hari harga sudah naik. Dia khawatir penyesuaian harga akan memengaruhi pengeluaran bulanannya karena sebagai warga pendatang.

“Mungkin buat sebagian orang enggak khawatir BBM naik, tetapi saya kerjanya keliling, kalau bensin naik tambah banyak pengeluarannya,” ungkapnya

Pengendara motor lain bernama Aprilia (23) warga Kertajaya, Surabaya juga mengalami hal serupa saat mengisi BBM di SPBU kawasan Jemursari.

“Antrean sepeda motor di SPBU Jemursari sampai 20-an orang, terus mobil itu ada belasan, tetapi antreannya bisa sampai ke jalan raya. Makanya tadi sekalian mengisi penuh,” ucap Aprilia.