BCA Buka Program Genera-Z Berbakti 2026, Simak Cara Daftar & Syaratnya

jatim.jpnn.com - Bank Central Asia (BCA) kembali menghadirkan program Genera-Z Berbakti 2026.

Program ini ditujukan bagi mahasiswa yang ingin menjalankan pengabdian masyarakat melalui KKN atau kegiatan serupa di desa wisata binaan Bakti BCA.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F Haryn mengatakan Genera-Z Berbakti merupakan ajang call for proposal bagi mahasiswa untuk menghadirkan solusi inovatif bagi masyarakat.

“Program ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk berkontribusi langsung sekaligus menyiapkan pemimpin masa depan,” ujarnya.

Pada tahun ini, BCA akan memilih empat kelompok mahasiswa sebagai pemenang.

Masing-masing kelompok beranggotakan 10–12 mahasiswa lintas jurusan.

Peserta terpilih akan mendapatkan pendanaan, pelatihan, serta pendampingan selama program berlangsung.

Selain itu, satu tim terbaik akan memperoleh apresiasi tambahan senilai ratusan juta rupiah.