Antrean BBM Mengular di Surabaya, Warga Panik Isu Kenaikan Harga

Selasa, 31 Maret 2026 – 18:20 WIB
Antrean BBM di SPBU Jalan Jemursari Surabaya imbas isu kenaikan harga, Selasa (31/3). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Surabaya, Selasa (31/3) sore.

Lonjakan antrean dipicu isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 April 2026.

Pantauan di lapangan, antrean terjadi di beberapa titik, seperti di SPBU Jalan Raya Jemursari sisi barat dan timur dan SPBU kawasan SIER Rungkut.

Di SPBU Jemursari sisi barat, antrean didominasi mobil pribadi hingga meluber ke tepi jalan. Petugas terlihat mengatur arus kendaraan agar tidak mengganggu lalu lintas.

Sementara itu, di SPBU sisi timur Jemursari, antrean serupa terjadi tanpa pengaturan petugas. Adapun di SPBU SIER, antrean didominasi kendaraan roda dua.

Mayoritas pengendara mengisi BBM jenis Pertalite dan Pertamax.

Salah satu petugas SPBU mengungkapkan antrean mulai terjadi sejak siang hari.

“Mulai ramai sekitar pukul 11.00 WIB, antrean cukup panjang,” ujarnya.

Warga Surabaya menyerbu SPBU karena isu BBM naik 1 April. Pertamina memastikan belum ada penyesuaian harga.
