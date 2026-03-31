BMKG Ingatkan Cuaca Ekstrem di Malang Raya hingga Awal April

jatim.jpnn.com, MALANG - BMKG mengimbau warga Malang Raya mewaspadai potensi cuaca ekstrem hingga awal April 2026.

Prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Karangploso Malang Linda Fitrotul mengatakan cuaca ekstrem berpotensi memicu hujan lebat disertai angin kencang dan petir.

“Kami mengimbau masyarakat agar mewaspadai perubahan cuaca mendadak, terutama hujan dengan intensitas sedang hingga deras yang disertai petir dan angin kencang,” ujar Linda, Selasa (31/3).

Menurut dia, kondisi tersebut dapat memicu berbagai bencana hidrometeorologi seperti banjir, pohon tumbang, hingga tanah longsor.

BMKG mencatat dampak cuaca ekstrem sebelumnya sudah terjadi di wilayah Kota Malang dan Kota Batu.

Selain itu, cuaca buruk juga berpotensi menimbulkan jarak pandang terbatas serta jalan licin yang membahayakan pengguna jalan.

"Bisa menimbulkan tanah longsor, jarak pandang yang minim dan kondisi jalan licin," katanya.

BMKG mengimbau masyarakat rutin memantau informasi cuaca melalui kanal resmi, termasuk situs BMKG dan aplikasi InfoBMKG.