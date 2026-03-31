Tragis! Nenek di Surabaya Tewas Terseret Kereta hingga 5 Meter

Selasa, 31 Maret 2026 – 18:00 WIB
Petugas BPBD Surabaya dan kepolisian saat mengevakuasi nenek yang tertabrak kereta di perlintasan tanpa palang pintu Jalan Krembangan Mulyo, Surabaya, Selasa (31/3). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang nenek berusia 74 tahun tewas setelah tersambar kereta api di kawasan perlintasan rel Jalan Krembangan Mulyo, Surabaya, Selasa (31/3).

Korban berinisial S warga Krembangan Mulyo itu ditemukan tergeletak di samping rel dengan luka berat di sekujur tubuh.

Laporan kejadian diterima Command Center 112 sekitar pukul 10.46 WIB.

Petugas gabungan dari BPBD Kota Surabaya dan PMI langsung menuju lokasi untuk melakukan evakuasi.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Surabaya Linda Novanti mengatakan korban sudah dalam kondisi tidak sadar saat ditemukan.

“Petugas langsung melakukan pengecekan dan evakuasi bersama PMI untuk dirujuk ke rumah sakit,” ujarnya.

Korban kemudian dibawa ke RSU dr Soetomo. Namun, nyawanya tidak tertolong akibat luka berat yang dialami.

Berdasarkan keterangan kepolisian, kejadian bermula saat korban berada di dekat rel kereta api.

