Libur Lebaran 2026, KAI Daop 8 Layani 3.508 Wisatawan Asing

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 3.508 wisatawan asing tercatat menggunakan Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi 8 Surabaya selama masa angkutan lebaran 11–30 Maret 2026.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono merinci pergerakan wisatawan mancanegara didominasi melalui tiga stasiun utama, yaitu Stasiun Surabaya Gubeng dengan 1.539 wisatawan, Stasiun Malang sebanyak 767 wisatawan, serta Stasiun Surabaya Pasar Turi sebanyak 668 wisatawan.

"Ketiga stasiun ini berperan sebagai simpul transportasi strategis yang menghubungkan perjalanan antarwilayah sekaligus menjadi pintu gerbang menuju berbagai destinasi wisata favorit," kata Hendro, Selasa (31/3).

Hendro menilai tren positif ini menjadi indikator meningkatnya daya saing layanan transportasi kereta api di Indonesia.

“Tingginya jumlah wisatawan mancanegara yang menggunakan kereta api pada masa Angkutan Lebaran ini menunjukkan bahwa layanan KAI semakin dipercaya sebagai pilihan transportasi yang aman, nyaman, dan efisien," katanya.

Dia menambahkan konektivitas jaringan kereta api yang terhubung langsung dengan pusat kota serta integrasi antarmoda menjadi nilai tambah yang signifikan.

Kemudahan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi perjalanan, tetapi juga menciptakan pengalaman wisata yang lebih praktis dan menyenangkan bagi pelanggan, khususnya bagi wisatawan mancanegara.

Di sisi lain, meningkatnya mobilitas wisatawan asing melalui layanan kereta api turut memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.