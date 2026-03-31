Ketat! Hanya 8,11 Persen Lolos SNBP Unair 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Airlangga (Unair) mengumumkan hasil Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026, Selasa (31/3).

Sebanyak 2.506 calon mahasiswa dinyatakan lolos seleksi dari total 29.947 pendaftar.

Rektor Unair Muhammad Madyan menyebut tingkat keketatan seleksi tahun ini mencapai 8,11 persen.

“Pendaftar berasal dari 6.791 sekolah, tetapi hanya 1.219 sekolah yang siswanya berhasil lolos,” ujarnya.

Dia menambahkan, mahasiswa yang diterima berasal dari seluruh 38 provinsi di Indonesia.

“Dari 38 provinsi ada semua di jalur SNBP ini,” katanya.

Unair juga mencatat sebanyak 806 mahasiswa atau 32,2 persen dari total yang diterima merupakan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

“Kami tidak menentukan pemegang KIP diterima atau tidak. Ini murni hasil seleksi,” tegas Madyan.