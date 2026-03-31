3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon, GM FKPPI Jatim Minta Pemerintah Bersikap Tegas
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Suasana duka menyelimuti rumah keluarga almarhum Praka Farizal Rhomadhon di Kulon Progo, Yogyakarta.
Prajurit TNI tersebut gugur saat menjalankan misi perdamaian dunia bersama United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon.
Perwakilan GM FKPPI Jawa Timur mendatangi rumah duka, Selasa (31/3), untuk menyampaikan belasungkawa sekaligus memberikan tali asih kepada keluarga.
Ketua GM FKPPI Jatim Agoes Soerjanto menegaskan gugurnya prajurit TNI dalam misi perdamaian bukan peristiwa biasa.
“Prajurit kita di sana adalah penjaga perdamaian, bukan kombatan. Serangan terhadap mereka adalah pelanggaran serius hukum humaniter internasional,” ujarnya.
Selain Farizal, dua prajurit TNI lainnya yang gugur yakni Zulmi Aditya Iskandar dan Muhammad Nur Ichwan.
Agoes mengecam keras serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian yang dinilai melanggar prinsip non-kombatan dalam Konvensi Jenewa.
“Kami mengecam keras Israel. Serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian adalah pelanggaran berat terhadap hukum internasional,” tuturnya.
