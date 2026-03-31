Banjir Setinggi 40 Cm Rendam Puluhan KK di Kabupaten Madiun

Selasa, 31 Maret 2026 – 15:33 WIB
Banjir melanda puluhan kepala kekuarga (KK) di Dusun Kebonduren, Desa Kenongorejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, Senin (30/3). Foto: Dok. BPBD Kabupaten Madiun

jatim.jpnn.com, MADIUN - Banjir merendam puluhan rumah warga di Dusun Kebonduren, Desa Kenongorejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, Senin (30/3).

Sebanyak 23 kepala keluarga (KK) terdampak akibat luapan air setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut sejak sore hari.

Plt Kalaksa BPBD Kabupaten Madiun, Boby Saktia Putra Lubis, mengatakan banjir dipicu kiriman air dari wilayah Sekar, Bojonegoro.

“Air mulai masuk ke permukiman warga sekitar pukul 17.30 WIB,” ujarnya, Selasa (31/3).

Dia memerinci, warga terdampak berasal dari RT 35 RW 06 sebanyak 2 KK, RT 33 RW 06 sebanyak 6 KK, dan RT 32 RW 06 sebanyak 15 KK.

Ketinggian air dilaporkan mencapai sekitar 40 sentimeter. Meski demikian, genangan berangsur surut pada pukul 18.54 WIB.

“Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini,” katanya.

Pihaknya mengimbau warga untuk tetap waspada, khususnya ketika kembali terjadi hujan intensitas sedang maupun tinggi, dalam durasi lama.

