Sopir Truk Tewas Ditabrak Tronton Saat Berhenti di Bahu Jalan Lamongan

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Sopir truk boks bernomor polisi B-9633-BXU berinisial SUP asal Pati dilaporkan meninggal dunia setelah tertabrak truk tronton M-8415-UC yang dikemudikan oleh AH (59) di Jalan Raya Lingkar Utara, Desa Glugu, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan.

Kasi Humas Polres Lamongan Ipda M Hamzaid menjelaskan insiden kecelakaan itu terjadi pukul 01.00, Selasa (31/3).

Kecelakaan itu bermula saat korban berhenti di lajur kiri untuk memperbaiki kendaraannya yang rusak. Namun, dari arah yang sama truk tronton melaju dari barat ke timur dan diduga pengemudinya kurang konsentrasi atau mengantuk sehingga tidak dapat menghindari kendaraan di depannya.

"Tabrakan pun tidak dapat dihindari dan terjadi benturan dari belakang karena jarak yang terlalu dekat," kata Hamzaid.

Akibat kecelakaan tersebut, pengemudi truk box dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Korban dievakuasi RS Muhammadiyah Lamongan.

"Saat ini pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan, perkembangan nanti akan kami sampaikan,"jelasnya.

Polres Lamongan mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk selalu berhati-hati, menjaga jarak aman, serta memastikan kondisi fisik dalam keadaan prima saat berkendara guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. (mcr23/jpnn)