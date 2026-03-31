Epson Buka Pusat Solusi di Surabaya, Ini Fasilitas yang Ditawarkan

Selasa, 31 Maret 2026 – 14:09 WIB
Epson resmi buka Solution Center Surabaya. Pelanggan kini bisa eksplorasi teknologi langsung sebelum membeli. Foto: Dok. Epson Indonesia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Epson Indonesia resmi membuka Epson Solution Center di Surabaya, Selasa (31/3). Pusat solusi terintegrasi ini berlokasi di Epson Solution Center Surabaya dan ditujukan untuk mendukung kebutuhan bisnis dan industri di Jawa Timur.

Managing Director Epson Indonesia Ng Ngee Khiang mengatakan kehadiran fasilitas ini menjadi langkah strategis perusahaan dalam mendekatkan teknologi kepada pelanggan.

“Kami ingin menghadirkan lebih dari sekadar teknologi—kami ingin menciptakan ruang di mana pelanggan dapat merasakan langsung bagaimana solusi Epson dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas," ujar Ng Ngee Khiang.

Baca Juga:

Melalui pusat solusi ini, pelanggan dapat mencoba langsung berbagai inovasi Epson, mulai dari teknologi printing, visual display, hingga solusi industri.

Epson juga menyediakan layanan konsultasi bersama tim ahli untuk membantu pelaku usaha menentukan solusi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis.

Selain itu, Epson Solution Center dirancang sebagai ruang interaktif yang memungkinkan pelanggan mengeksplorasi teknologi sebelum mengambil keputusan investasi.

Baca Juga:

Perusahaan menilai Jawa Timur sebagai wilayah dengan potensi bisnis yang terus berkembang, sehingga membutuhkan dukungan teknologi yang relevan.

“Dengan pusat solusi ini, pelanggan tidak hanya melihat teknologi, tetapi dapat merasakan dampaknya bagi bisnis mereka. Kami percaya teknologi terbaik adalah yang mampu memberikan manfaat nyata, baik secara bisnis maupun lingkungan,” jelasnya.

BERITA TERKAIT

