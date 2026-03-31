Proyek Industri Baru di Lamongan, i-Sentra Digadang Jadi Gerbang ke Indonesia Timur

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - PT Jakamitra Indonesia meluncurkan kawasan industri baru bertajuk i-Sentra @Lamongan di Jawa Timur.

Kawasan industri smart-eco ini diproyeksikan menjadi pusat aktivitas industri sekaligus gerbang menuju Kawasan Indonesia Timur.

Direktur Jakamitra Benjamin Soenadi mengatakan proyek ini tidak hanya ditujukan untuk menarik investasi, tetapi juga membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“i-Sentra dibangun untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Lamongan, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga pengembangan tenaga kerja lokal,” ujar Benjamin dalam keterangan tertulis, Selasa (31/3).

Menurut dia, kawasan ini dirancang sebagai pusat industri masa depan dengan ekosistem manufaktur terintegrasi.

Lokasinya dinilai strategis karena dekat dengan pelabuhan laut dalam serta didukung rencana pembangunan tol Tuban–Lamongan–Gresik yang masuk proyek strategis nasional.

Dengan keunggulan tersebut, i-Sentra diproyeksikan menjadi simpul logistik dan distribusi penting untuk pasar domestik maupun Kawasan Indonesia Timur.

Jakamitra juga menyiapkan berbagai kemudahan investasi, mulai dari insentif fiskal, layanan perizinan satu pintu, hingga skema Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KILK).