Lucy Kurnisari Sosialisasikan MBG di Sambikerep Surabaya, Fokus Ibu Hamil dan Balita

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional kembali menggelar sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Surabaya.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Lucy Kurniasari di Balai RW 14 Sambikerep, Minggu (29/3) dengan melibatkan perwakilan BGN, anggota DPRD, serta tokoh masyarakat setempat.

Lucy mengatakan Program MBG merupakan salah satu prioritas pemerintah yang memiliki dampak strategis dalam jangka panjang, khususnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Program Makan Bergizi Gratis merupakan prioritas Presiden yang dirancang untuk memberikan dampak jangka panjang, tidak hanya bagi peserta didik, tetapi juga bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus,” ujar Lucy.

Dia menegaskan pentingnya dukungan seluruh elemen masyarakat agar program tersebut berjalan optimal, terutama dalam menjaga kualitas kandungan gizi bagi penerima manfaat.

“Kami mendorong peningkatan kualitas kandungan gizi dalam program ini agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesehatan masyarakat, khususnya dalam upaya menurunkan angka stunting di Indonesia,” katanya.

Lucy juga menekankan bahwa kritik dan masukan dari masyarakat menjadi bagian penting dalam evaluasi program.

“Kami terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Hal tersebut menjadi bahan evaluasi penting untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan Program MBG,” tuturnya.