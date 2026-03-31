Balita di Ponorogo Tewas Tenggelam di Kolam Ikan, Diduga Terpeleset Saat Bermain

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Peristiwa tragis menimpa seorang balita berinisial KN (3) yang ditemukan meninggal dunia di kolam ikan hias milik keluarganya di Desa Jebeng, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, Senin (30/3).

Korban diduga tenggelam setelah terpeleset di area kolam yang licin dan berlumut. Saat kejadian, korban berada di rumah bersama ayahnya, sementara ibunya sedang berkunjung ke rumah nenek korban di wilayah Kecamatan Bungkal.

Pamapta I Polres Ponorogo Ipda John Anderson mengungkapkan bahwa dugaan sementara korban lepas dari pengawasan orang tua sebelum akhirnya terjatuh ke dalam kolam.

“Dugaannya memang lepas dari pengawasan orang tua, berdasarkan hasil olah TKP dan keterangan saksi,” ujarnya.

Doa menjelaskan korban diduga sempat naik ke bibir kolam sebelum akhirnya terpeleset dan jatuh ke dalam kolam dengan kedalaman sekitar 70 sentimeter.

“Diduga korban naik ke atas kolam, kemudian terpeleset dan jatuh ke dalam kolam ikan yang licin dan berlumut hingga akhirnya tenggelam,” jelasnya.

Korban baru diketahui sekitar 15 menit kemudian dalam kondisi mengambang. Ayah korban sempat membawa anaknya ke Puskesmas Nailan, namun saat diperiksa, korban dinyatakan telah meninggal dunia.

Hasil pemeriksaan petugas kepolisian dan tim medis memastikan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.