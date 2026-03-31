Niat Perbaiki WiFi, Teknisi Meninggal Dunia di Atap Rumah Warga Magetan

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Aktivitas perbaikan jaringan WiFi di sebuah rumah warga di Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, berujung duka setelah seorang teknisi ditemukan meninggal dunia di atas genting pada Senin (30/3) sore.

Korban diketahui bernama Lukmanto (48) warga Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Dia datang ke lokasi sekitar pukul 15.00 WIB untuk menangani gangguan jaringan WiFi milik Sumadi.

Menurut keterangan Sumadi, awalnya jaringan internet di rumahnya mengalami gangguan yang diduga akibat kabel rusak. Setelah dilakukan perbaikan, korban sempat naik ke atap untuk merapikan kabel.

“Awalnya biasa saja, dia memperbaiki, tetapi tidak lama kemudian anak saya melihat korban sudah tergeletak di atas atap,” ujar Sumadi.

Mengetahui hal itu, Sumadi berupaya memberikan pertolongan. Namun, dia mengaku tidak berani naik karena posisi korban berada di ketinggian dan terdapat kabel listrik yang berpotensi membahayakan.

“Saya sempat mau nolong, tetapi situasinya tidak memungkinkan. Takut juga karena ada kabel listrik. Akhirnya saya lapor ke perangkat desa dan polisi,” katanya.

Proses evakuasi dilakukan petugas kepolisian bersama BPBD Kabupaten Magetan.

Evakuasi berlangsung lebih dari satu jam karena posisi korban berada di atas genting dan cukup sulit dijangkau. Petugas menggunakan tali dan tandu untuk menurunkan korban.