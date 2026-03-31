Cuaca Malang Hari ini, Kawasan Berikut Pagi Sampai Malam Berpotensi Gerimis

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Selasa (31/3) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai sore cuaca di seluruh kawasan berawan.

Malamnya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya Jabung gerimis. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Jabung, Kasembon, Poncokusumo, dan Tumpang. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Dau, Jabung, Karangploso, Kasembon, Ngajum, Poncokusumo, Pujon, dan Singosari. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Malamnya gerimis mengguyur Dau, Karangploso, Ngajum, Poncokusumo, Pujon, Singosari, Wajak, dan Wonosari. Kawasan lainnya cerah berawan hingga berawan dan berangin.