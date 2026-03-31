Banjir Lumpur Rusak Jalan di Batu, 5 Rumah Warga Terdampak

jatim.jpnn.com, BATU - Tim gabungan bergerak cepat membersihkan material banjir luapan yang melanda Desa Punten, Kota Batu, Jawa Timur, Senin (30/3).

Kepala Pelaksana BPBD Kota Batu Suwoko mengatakan pembersihan dilakukan secara manual maupun menggunakan alat berat.

"Saat ini sedang dilakukan proses pembersihan material banjir. Pembersihan dilakukan, baik secara manual maupun menggunakan alat berat," ujar Suwoko.

Tim gabungan terdiri dari unsur kepolisian, TNI, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas PUPR, perangkat kecamatan dan desa, relawan, Palang Merah Indonesia Kota Batu, hingga masyarakat.

Banjir terjadi sekitar pukul 18.00 WIB akibat hujan deras yang meningkatkan debit Sungai Krecek hingga meluap ke Jalan Melati RT 3 RW 5, Dusun Kungkuk, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji.

Luapan air juga merusak pembatas sungai di lokasi tersebut.

Selain di Desa Punten, penanganan juga dilakukan di wilayah lain di Kecamatan Bumiaji, yakni Jalan Raya Tulungrejo RT 1 RW 13 serta akses menuju Dusun Wonorejo, Desa Tulungrejo.

Material lumpur setinggi sekitar 50 sentimeter menutup badan jalan dan mengganggu aktivitas warga. Aspal di sejumlah titik dilaporkan rusak.