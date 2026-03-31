Belasan Titik di Malang Terendam Banjir, Mobil dan Motor Tertimpa Pohon

Selasa, 31 Maret 2026 – 09:24 WIB
Para petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang, Jawa Timur melakukan penanganan peristiwa pohon tumbang di Jalan Trunojoyo, Senin (30/3/2026). ANTARA/HO-BPBD Kota Malang

jatim.jpnn.com, MALANG - BPBD Kota Malang menangani kejadian pohon tumbang dan banjir akibat cuaca ekstrem yang melanda wilayah setempat.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Malang Prayitno mengatakan, pohon tumbang terjadi di empat lokasi, sementara banjir merendam 16 titik.

"Hari ini kami menangani kejadian pohon tumbang di empat lokasi, juga melakukan penanganan banjir di 16 lokasi. Kejadian ini merupakan dampak cuaca ekstrem hujan deras disertai angin kencang," ujar Prayitno.

Adapun empat lokasi pohon tumbang berada di Jalan Lapangan Brawijaya Rampal, Jalan Trunojoyo, Jalan Brawijaya Splendid, dan Jalan Jaksa Agung Suprapto.

Di Jalan Lapangan Brawijaya Rampal, pohon tumbang menimpa satu unit mobil, sedangkan di Jalan Trunojoyo menimpa sepeda motor.

Sementara itu, banjir terjadi di dua kecamatan, yakni Blimbing dan Lowokwaru, dengan ketinggian air berkisar 10 hingga 50 sentimeter.

Di Kecamatan Blimbing, banjir merendam sejumlah ruas jalan seperti Jalan Letjen Sutoyo, Jalan Letjen S Parman, Jalan Industri Barat, Jalan Kedawung, Jalan Sulfat, Jalan Tenaga, Jalan Ciliwung, Jalan Borobudur, dan Jalan Ahmad Yani.

Kemudian di Kecamatan Lowokwaru, genangan terjadi di Jalan Bungur, kawasan EWS Sudimoro, Jalan Bunga Coklat, Jalan Soekarno-Hatta, serta Jalan Terusan Kendalsari.

Sumber Antara
