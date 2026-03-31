Cuaca Jawa Timur 31 Maret 2026, Pagi Sampai Malam Wilayah Berikut Diguyur Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa (31/3).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bangkalan, Ponorogo, dan Sampang. Wilayah lainnya berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Bangkalan, Blitar, Bojonegoro, Kota Blitar, Kota Madiun, Lumajang, Nganjuk, Ngawi, dan Sampang. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Bangkalan, Blitar, Bojonegoro, Kota Blitar, Kota Madiun, Lumajang, Kota Batu, Nganjuk, dan Sampang. Wilayah lainnya berawan.

Malamnya gerimis mengguyur Bangkalan, Kota Batu, Nganjuk, Ngawi, dan Sampang. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 16-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim.