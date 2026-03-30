Angin Kencang Lumpuhkan Jalur Ngawi–Cepu, Pengendara Sempat Terhenti

jatim.jpnn.com, NGAWI - Hujan deras disertai angin kencang melanda Jalan Raya Ngawi–Cepu, Kabupaten Ngawi, Senin (30/3) sore, hingga menyebabkan pohon tumbang dan tiang listrik roboh yang mengganggu arus lalu lintas.

Sejumlah pengendara terpaksa menghentikan perjalanan karena akses jalan tertutup material pohon dan kabel listrik yang berpotensi membahayakan.

Dalam video yang beredar, ranting dan daun terlihat beterbangan di sepanjang ruas jalan, memicu kepanikan pengguna jalan.

Kasi Kedaruratan BPBD Ngawi Partoyo mengatakan hujan deras disertai angin kencang terjadi di beberapa wilayah sejak sore hari.

"Dampaknya pohon tumbang menutup akses lalu lintas, menimpa kandang ternak, gedung sekolah, dan tiang listrik PLN roboh,” ujarnya.

Dia memerinci, kejadian pohon tumbang terjadi di sejumlah titik, di antaranya Desa Ngawi Purba, Desa Kerek, dan Desa Banyu Urip di Kecamatan Ngawi, serta Desa Ploso Lor dan Desa Rejomulyo di Kecamatan Karangjati.

"Ada juga dua tiang listrik PLN yang roboh di Desa Kerek,” kata dia.

Meski sempat mengganggu aktivitas dan arus lalu lintas, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.