Matangkan Persiapan Munas X, LDII Perintahkan Pengurus Fokus Serap Aspirasi di Daerah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ketua Umum DPP LDII Chriswanto Santoso menyatakan pihaknya terus mematangkan persiapan pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) X yang dijadwalkan berlangsung pada 7–9 April 2026.

Menurut Chriswanto, Munas X menjadi momentum strategis untuk memperkuat kontribusi organisasi dalam pembangunan nasional sekaligus merumuskan arah kebijakan ke depan.

“Persiapan terus kami lakukan secara intensif, baik dari sisi substansi maupun teknis pelaksanaan, agar Munas berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang membawa kemaslahatan bagi umat dan bangsa,” ujarnya.

Dia juga menginstruksikan seluruh jajaran pengurus LDII, mulai tingkat DPW, DPD hingga PC dan PAC, untuk memanfaatkan momentum Idulfitri guna memperkuat silaturahmi dengan para pemangku kepentingan.

Menurut dia, komunikasi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen strategis penting untuk menyerap aspirasi.

“Kami minta pengurus LDII aktif bersilaturahmi dengan stakeholder. Dari situ bisa dihimpun masukan sebagai bahan penting dalam Munas,” katanya.

Chriswanto menegaskan aspirasi dari daerah akan menjadi bagian pembahasan dalam Munas X agar keputusan yang dihasilkan sesuai kebutuhan masyarakat.

“LDII ingin hadir sebagai organisasi yang responsif dan solutif, sehingga program kerja ke depan lebih tepat sasaran,” tuturnya.