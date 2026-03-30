Terekam Kamera, Komplotan Bocah Bobol Toko di Wonoasri Madiun Saat Dini Hari

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Insiden pencurian terjadi di toko milik Sulastri (70), Desa Buduran, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun pada Minggu dini hari (29/3).

Aksi pencurian itu terekam kamera CCTV. Terlihat dalam video berdurasi lima menit, pelaku yang masih di bawah umur berjalan mengendap endap membawa kabur satu slop rokok, tanpa diketahui korban yang tengah tidur lelap.

Kapolsek Wonoasri AKP Eka Supriyadi membenarkan kejadian itu. Insiden pencurian itu terjadi sekira jam 02.00 WIB.

“Dari pengecekan CCTV, korban mengenali salah satu pelaku. Kemudian berdasarkan hal itu, korban berkoordinasi dengan kami, Bhabin dan perangkat desa mengamankan empat pelaku masih anak anak,” jelas Eka, Senin (30/3).

Keempat pelaku itu antara lain inisial AYA, warga Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, DV, warga Kecamatan Wonoasri, FAA Warga Kecamatan Balerejo, dan ALW warga Kecamatan Mejayan. Semuanya masih berstatus sebagai pelajar SMP kelas 9.

“Kerugian ditaksir mencapai jutaan rupiah. Barang yang diambil berupa rokok dan uang tunai,” urainya.

Saat ini para tersangka telah dilimpahkan ke Unit PPA Mapolres Madiun untuk keperluan penanganan lebih lanjut, usai pemeriksaan awal.

“Kami masih melakukan pendalaman, terkait kemungkinan toko toko lain yang menjadi tindak kejahatan serupa,” pungkas Eka. (mcr23/jpnn)