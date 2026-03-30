UK Petra–Ubaya Dipercaya DAAD Gelar Program Global NMT LEAP

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Kristen Petra bersama Universitas Surabaya dipercaya menjadi tuan rumah program internasional DAAD bertajuk National Multiplication Training (NMT) 2026.

Program DIES NMT LEAP (Leadership Enhancement Through Awareness and Peer-Learning) for Transformational Change ini bertujuan memperkuat daya saing perguruan tinggi melalui peningkatan kapasitas kepemimpinan dan literasi digital.

Kegiatan berlangsung pada 30 Maret–2 April 2026 di Surabaya dan dilanjutkan pada 10–13 Agustus 2026 di Solo.

Program ini didukung Universitas Potsdam, BMZ, serta Ditjen Dikti Kemdiktisaintek RI.

Ketua panitia NMT LEAP 2026 Josua Tarigan mengatakan kegiatan ini diikuti 25 pimpinan perguruan tinggi dari berbagai daerah di Indonesia.

“Program ini mendorong kepemimpinan adaptif dengan menekankan agility, empati, serta pemanfaatan teknologi digital dan artificial intelligence,” ujar Josua saat pembukaan di kampus UK Petra, Senin (30/3).

Salah satu keunggulan program ini adalah pemberian 2.500 sertifikasi IC3 Digital Literacy berstandar global dari International Test Center kepada institusi peserta.

Sertifikasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kompetensi digital sumber daya manusia di lingkungan kampus.