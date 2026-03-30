JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini UK Petra–Ubaya Dipercaya DAAD Gelar Program Global NMT LEAP

Senin, 30 Maret 2026 – 16:30 WIB
UK Petra dan Ubaya menjadi tuan rumah program DAAD untuk tingkatkan kepemimpinan kampus, Senin (30/3). Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Kristen Petra bersama Universitas Surabaya dipercaya menjadi tuan rumah program internasional DAAD bertajuk National Multiplication Training (NMT) 2026.

Program DIES NMT LEAP (Leadership Enhancement Through Awareness and Peer-Learning) for Transformational Change ini bertujuan memperkuat daya saing perguruan tinggi melalui peningkatan kapasitas kepemimpinan dan literasi digital.

Kegiatan berlangsung pada 30 Maret–2 April 2026 di Surabaya dan dilanjutkan pada 10–13 Agustus 2026 di Solo.

Baca Juga:

Program ini didukung Universitas Potsdam, BMZ, serta Ditjen Dikti Kemdiktisaintek RI.

Ketua panitia NMT LEAP 2026 Josua Tarigan mengatakan kegiatan ini diikuti 25 pimpinan perguruan tinggi dari berbagai daerah di Indonesia.

“Program ini mendorong kepemimpinan adaptif dengan menekankan agility, empati, serta pemanfaatan teknologi digital dan artificial intelligence,” ujar Josua saat pembukaan di kampus UK Petra, Senin (30/3).

Baca Juga:

Salah satu keunggulan program ini adalah pemberian 2.500 sertifikasi IC3 Digital Literacy berstandar global dari International Test Center kepada institusi peserta.

Sertifikasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kompetensi digital sumber daya manusia di lingkungan kampus.

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   UK Petra ubaya program daad indonesia nmt leap 2026 literasi digital kampus sertifikasi ic3

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU