JPNN.com

Nenek di Trenggalek Ditemukan Meninggal Setelah Hilang 12 Hari di Hutan

Senin, 30 Maret 2026 – 15:33 WIB
Nenek Wagini (86) yang sempat dilaporkan hilang di hutan sekitar Desa Ngadimulyo pada Rabu (18/3) akhirnya ditemukan, Minggu (29/3). Foto: Tim SAR

jatim.jpnn.com, TRENGGALEK - Nenek Wagini (86) yang sempat dilaporkan hilang di hutan sekitar Desa Ngadimulyo pada Rabu (18/3) akhirnya ditemukan, Minggu (29/3).

Namun, Wagini ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di tebing Gunung Manik Oro, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.

Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit menjelaskan jenazah korban ditemukan oleh seorang warga yang sedang mencari rumput di sekitar lokasi penemuan.

“Informasi kami dapat dari warga yang mencium bau menyengat dan setelah ditelusuri, dia menemukan jenazah tersebut dan melaporkan ke polisi dan tim SAR” kata Nanang, Senin (30/3).

Nanang menyebutkan korban ditemukan  berjarak sekitar 15 kilometer dari perkiraan hilangnya korban.

“Operasi SAR sempat digelar untuk mencari Mbah Wagini selama 7 hari namun tidak berhasil ditemukan” ujar Nanang.

Nanang mengungkapkan proses evakuasi memerlukan banyak waktu karena jarak antara jalan utama yang dapat diakses kendaraan dengan lokasi penemuan cukup jauh.

"Setelah jenazah korban dipacking dalam kantong jenazah, tim perlu menggunakan tali dan memilih jalur yang aman untuk turun demi keselamatan bersama," katanya.

Tim SAR gabungan evakuasi nenek Wagini yang dilaporkan hilang selama 12 hari
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Evakuasi nenek trenggalek nenek trenggalek meninggal dunia Tim SAR evakuasi nenek evakuasi nenek hilang

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU