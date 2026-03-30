BPBD Kediri Ingatkan Warga Soal Potensi Cuaca Ekstrem, Ini yang Harus Dilakukan
jatim.jpnn.com, KEDIRI - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kediri mengimbau warga meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem yang melanda wilayah setempat dalam beberapa hari terakhir.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Kediri Joko Arianto mengatakan hujan deras disertai angin kencang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.
“Apabila berkendara saat hujan lebat, segera berteduh di tempat aman. Hindari berteduh di bawah pohon besar atau papan reklame,” kata Joko, Minggu (29/3).
Dia mengungkapkan cuaca ekstrem pada Sabtu (28/3) malam menyebabkan pohon tumbang di 18 titik.
Sebaran titik berada di tiga kecamatan, yakni Kota, Mojoroto, dan Pesantren, di antaranya Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Mauni, Jalan Nasional, Jalan Perintis Kemerdekaan, dan Jalan GOR Jayabaya.
Selain itu, satu unit mobil tertimpa pohon tumbang, serta sebuah warung milik warga ikut terdampak.
Satu rumah juga mengalami kerusakan cukup parah pada bagian dapur dan toilet akibat abrasi talud.
BPBD langsung menerjunkan dua Unit Reaksi Cepat untuk melakukan asesmen dan evakuasi awal.
