Disnakertrans Tulungagung Tangani 2 Aduan THR Tak Dibayar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Tulungagung menangani dua aduan pekerja terkait pembayaran tunjangan hari raya (THR) Idulfitri 2026.

Sekretaris Disnakertrans Tulungagung Agus Pamungkas mengatakan laporan diterima melalui posko pengaduan THR.

“Kami menerima dua aduan terkait THR yang tidak dibayarkan perusahaan,” kata Agus, Sabtu (29/3).

Salah satu laporan berasal dari pekerja perusahaan mi instan dengan status perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang kontraknya berakhir sebelum Lebaran.

Menurut Agus, pekerja dengan kontrak berakhir sebelum hari raya memang tidak wajib menerima THR sesuai ketentuan.

Walakin, pihaknya tetap mendorong perusahaan memberikan kompensasi.

“Kami sudah mediasi dan perusahaan merespons positif. Prosesnya kini ditangani di tingkat pusat karena di daerah hanya kantor cabang,” ujarnya.

Aduan lainnya datang dari puluhan tenaga penjualan roti yang sempat belum menerima THR.