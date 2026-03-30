JPNN.com Jatim Jatim Terkini Angin Kencang Terjang Kediri, Mobil Tertimpa Pohon di Tosaren

Angin Kencang Terjang Kediri, Mobil Tertimpa Pohon di Tosaren

Senin, 30 Maret 2026 – 11:36 WIB
Angin Kencang Terjang Kediri, Mobil Tertimpa Pohon di Tosaren - JPNN.com Jatim
Mobil tertimpa pohon tumbang di Kota Kediri, Jawa Timur, Sabtu (28/3/2026) sore. ANTARA/ HO-BPBD Kota Kediri

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Hujan deras disertai angin kencang di Kota Kediri memicu puluhan pohon tumbang pada Sabtu (28/3) sore.

Sedikitnya 18 titik dilaporkan terdampak, salah satunya di kawasan Tosaren yang menyebabkan sebuah mobil tertimpa pohon.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Kediri Joko Arianto mengatakan pengemudi mobil mengalami luka akibat kejadian tersebut.

“Ada 18 laporan pohon tumbang. Yang paling parah di Tosaren, ada mobil tertimpa pohon dan drivernya luka,” kata Joko.

Peristiwa itu terjadi di pertigaan Lapangan Tosaren saat mobil bernomor polisi AG 1614 BS melintas. Tiba-tiba pohon tumbang dan menimpa kendaraan tersebut.

Petugas BPBD langsung melakukan penanganan di lokasi.

Namun, proses evakuasi sempat terkendala karena batang pohon juga mengenai jaringan listrik.

“Penanganan ekstra karena di batang pohon terkena kabel listrik. Kalau hujan seperti ini memotongnya harus hati-hati, khawatirnya ada aliran listrik kami menghubungi PLN. Begitu datang baru dimatikan (jaringan listrik),” ujarnya.

18 pohon tumbang di Kediri akibat angin kencang. Sebuah mobil tertimpa, pengemudi terluka.
Sumber Antara
