Tragedi di Pantai Lumajang, Petir Sambar 10 Orang Saat Hujan, 1 Tewas

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Sebanyak 10 wisatawan tersambar petir di kawasan pantai selatan Lumajang, Jawa Timur. Satu orang dilaporkan tewas. Peristiwa itu terjadi di Pantai Bambang dan Pantai Watu Pecak, Kecamatan Pasirian, Sabtu (28/3) sore.

Kasubsi PIDM Sihumas Polres Lumajang Ipda Suprapto mengatakan delapan korban tersambar petir di Pantai Bambang, sedangkan dua lainnya di Pantai Watu Pecak.

"Di Pantai Bambang, awal mulanya delapan wisatawan menikmati wisata pantai, kemudian mereka berteduh di pondok terpal yang dibuat sendiri saat hujan deras disertai petir di kawasan wisata tersebut," kata Suprapto, Minggu (29/3).

Tak lama kemudian, tiba-tiba petir menyambar tenda mereka. Para korban mengalami luka dan beberapa tidak sadarkan diri sehingga oleh petugas keamanan dan panitia langsung dibawa ke Puskesmas Pasirian dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasirian.

"Dari delapan korban, satu orang diantaranya meninggal dunia, satu orang masih koma dirujuk ke RSUD Pasirian dan enam orang lainnya mengalami luka ringan yang menjalani perawatan di Puskesmas Pasirian," katanya.

Akibat kejadian itu, satu orang bernama Alvin (23) warga Candipuro meninggal dunia. Satu korban lainnya, Radit masih dalam kondisi koma dan dirawat di RSUD Pasirian.

Adapun enam korban lainnya mengalami luka ringan, yakni Riyanto (25), Tomi (22), dan Dadang (25), ketiganya warga Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, kemudian Junaidi (22) dan Sutikno (23), keduanya warga Desa Sumberejo-Kecamatan Candipuro, dan Fagis Gama (24) warga Desa/Kecamatan Candipuro menjalani perawatan di puskesmas.

Sementara itu, di Pantai Watu Pecak, dua korban merupakan kakek dan cucu yang pingsan setelah petir menyambar di sekitar warung mereka. Keduanya langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.