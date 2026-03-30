Cuaca Malang Hari ini, Sejumlah Kawasan Bakal Gerimis Pagi Sampai Malam

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Senin (30/3) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai sore cuaca di seluruh kawasan berawan.

Malamnya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya Ngantang hujan lebat disertai petir. Hujan ringan atau gerimis mengguyur Dau, Kalipare, Kasembon, Pagelaran, Pujon, Tumpang, dan Wonosari. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir masih melanda Ngantang. Gerimis menguyur Kasembon dan Pujon. Kawasan lainnya berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Kasembon, Pakis, dan Pujon. Kawasan lainnya berawan.

Malamnya Pakis gerimis. Kawasan lainnya cerah hingga berawan dan berangin.