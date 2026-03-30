LDII Jatim dan MUI Perkuat Ukhuwah di Momen Syawal

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Pengurus DPW LDII Jawa Timur bersilaturahmi dengan Ketua Umum Pengurus Pusat Majelis Ulama Indonesia KH Anwar Iskandar. Kunjungan berlangsung di Pondok Pesantren Assa'idiyyah Jamsaren, Sabtu (28/3), dalam suasana Idulfitri 1447 Hijriah.

Ketua DPW LDII Jawa Timur Moch Amrodji Konawi mengatakan silaturahmi tersebut menjadi tradisi rutin setiap momentum Syawal.

“Silaturahim ini merupakan agenda rutin kami setiap momen Syawal. Kami memanfaatkan suasana Idulfitri untuk sowan dan menjalin komunikasi dengan para ulama di Jawa Timur,” kata Amrodji.

Menurut dia, silaturahmi penting untuk menjaga komunikasi, memperkuat ukhuwah, serta merawat kebersamaan di tengah masyarakat.

Amrodji menilai sosok KH Anwar Iskandar atau Gus War memiliki peran strategis sebagai tokoh yang menaungi berbagai organisasi Islam.

“MUI adalah rumah besar ormas-ormas Islam. Karena itu, kami bersilaturahim kepada Gus War sebagai salah satu tokoh umat yang memiliki peran penting dalam menjaga persatuan, kebersamaan, dan arah kehidupan keagamaan di tengah masyarakat,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, LDII Jawa Timur juga memohon doa dan dukungan menjelang pelaksanaan Munas X LDII yang akan digelar di Jakarta pada 7–9 April 2026.

“Kami mohon doa dan dukungan agar LDII Jawa Timur yang akan mengikuti Munas X LDII dapat menjalankan amanah organisasi dengan baik, serta menghasilkan keputusan-keputusan yang membawa kemaslahatan bagi umat, bangsa, dan negara,” kata Amrodji.